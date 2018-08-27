Подготовка к решающей битве: мостовые танки перебросили в район Идлиба

Сирийские войска, подготавливаясь к масштабной операции в Идлибе, перебрасывают в район возможного наступления инженерную технику, в частности бронированные мостоукладчики МТУ-20. Видео с этой техникой размещено на канале WarDoc.

В последний раз такие мостовые танки массово применялись во время операции в феврале этого года при штурме позиций террористов в Восточной Гуте, где незаконные формирования выстроили целую сеть каналов и рвов, заполненных водой.

МТУ-20 созданы на базе среднего танка Т-55. Длина моста в разложенном состоянии составляет 20 м. Вес пропускаемых боевых машин может достигать 50 т. Масса самого мостоукладчика - 37 т. Мощность двигателя - 580 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 2 человека.

Как отмечает эксперт по сирийскому конфликту Юрий Лямин, потенциально мостоукладчики в боях за провинцию Идлиб могут больше всего пригодиться в долине реки Оронт, которая на картах отмечается как урочище Эль-Габ. Оно расположено на стыке провинций Хама, Идлиб и Латакия и пронизано сетью ирригационных каналов. Это может создать затруднения для прохождения техники сирийской армии при наступлении в сторону Джиср-эш-Шугура и далее.

"Боевики, вероятно, с контролируемых ими высот к востоку от Эль-Габ будут пытаться использовать для поражения сирийской бронетехники противотанковые управляемые ракеты. Поэтому вопрос быстрого преодоления препятствий очень важен для снижения потерь среди правительственных сил. Тут как раз и пригодятся МТУ-20", - считает Лямин.