Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.08.2018,  
13:33
Текст: Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Приманка для ракет: надувной "Тор-М2ДТ" показали на "Армии-2018"

На международном военно-техническом форуме "Армия - 2018" известная своими пневматическими макетами комплексов С-300, истребителей Су-27 и танков Т-80 компания "РУСБАЛ" представила очередную новинку. Специалисты и простые посетители могли увидеть ложную цель, выполненную в виде новейшего зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" в арктическом исполнении.
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

Создатели этой полномасштабной приманки для вражеских бомб и ракет скопировали оригинал до мельчайших деталей, в том числе не забыли поместить на переднюю часть надувного "Тора" рисунок скалящейся морды белого медведя.

Как сообщается в пояснительных материалах, решение о разработке данного макета было принято в феврале этого года в ходе специального круглого стола, на котором обсуждались перспективы развития образцов вооружения и военной техники для арктического региона.

Фото: Сергей Птичкин / РГ
Наследник легендарного ГАЗ-66 заинтересовал ряд стран Азии и Африки

Работу над макетом "Тор-М2ДТ" начали в инициативном порядке, и всего спустя полтора месяца он был готов.

От ранних изделий новинка отличается применением специально разработанных материалов с высокой морозоустойчивостью - она может успешно выполнять свои функции при морозах до - 50 и ветре до 20 м/с.

Общая масса комплекта - 326 кг, оболочки - 180 кг. Расчет из 4 человек способен его развернуть всего за 15 минут.

Массовое применение таких ложных целей значительно повышает шансы на выживание настоящих ракетных установок в условиях современных военных действий.

Фото: Алексей Моисеев
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Российский С-400 оказался для США угрозой не только в воздухе 10:23
Жителям Дона показали в наступлении танки Т-72 и бомбардировщики Су-24 26.08.2018
Форум "Армия-2018" в Екатеринбурге посетили более 11 тысяч зрителей 26.08.2018
ПВО
Раскрыты характеристики новой ракеты большой дальности для С-400 24.08.2018
США пригрозили миру санкциями за покупку российских С-400 24.08.2018
Армия
Легкий танк-трансформер: российский "Спрут" станет многовариантным 24.08.2018
Новейший российский минометный комплекс 2С12А получил бронекапсулу 24.08.2018