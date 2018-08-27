Приманка для ракет: надувной "Тор-М2ДТ" показали на "Армии-2018"

На международном военно-техническом форуме "Армия - 2018" известная своими пневматическими макетами комплексов С-300, истребителей Су-27 и танков Т-80 компания "РУСБАЛ" представила очередную новинку. Специалисты и простые посетители могли увидеть ложную цель, выполненную в виде новейшего зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" в арктическом исполнении.

Создатели этой полномасштабной приманки для вражеских бомб и ракет скопировали оригинал до мельчайших деталей, в том числе не забыли поместить на переднюю часть надувного "Тора" рисунок скалящейся морды белого медведя.

Как сообщается в пояснительных материалах, решение о разработке данного макета было принято в феврале этого года в ходе специального круглого стола, на котором обсуждались перспективы развития образцов вооружения и военной техники для арктического региона.

Работу над макетом "Тор-М2ДТ" начали в инициативном порядке, и всего спустя полтора месяца он был готов.

От ранних изделий новинка отличается применением специально разработанных материалов с высокой морозоустойчивостью - она может успешно выполнять свои функции при морозах до - 50 и ветре до 20 м/с.

Общая масса комплекта - 326 кг, оболочки - 180 кг. Расчет из 4 человек способен его развернуть всего за 15 минут.

Массовое применение таких ложных целей значительно повышает шансы на выживание настоящих ракетных установок в условиях современных военных действий.