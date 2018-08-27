Недавно отмечали 50-летие событий в Чехословакии. Это была низшая точка отношений с Западом. Через 5 лет началась разрядка, "детант" - Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки-1975), создание ОБСЕ. Если считать низшей точкой отношений с Западом события на Украине-2014, то будет ли "новый детант"?

Механические аналогии ("5 лет") нелепы, но общая логика тут есть. Все процессы цикличны, прибой - отбой, маятник доходит до верхней точки и идет назад. Вот только где ж этот "отбой", "крайняя точка"? Пока что-то не просматривается, например, новые санкции США все круче, "прибой" продолжается, маятник ползет выше.

Значит, есть ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ причина противостояния.

У России и стран ЕС нет территориальных претензий друг к другу

Так где "сидит" источник неодолимой конфронтации? Посторонний наблюдатель мог бы с удивлением констатировать: несмотря на все более угрожающую риторику сторон и гонку санкций, АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ противоречий, т.е. таких, что НЕВОЗМОЖНО "ужиться на Земле" без радикальных изменений (или гибели!) одного из двух противников, между РФ и Западом (США + ЕС) как не было, так и нет.

У России и стран ЕС нет территориальных претензий друг к другу. Спор между Россией и Украиной? Но ВОЙНЫ в Донбассе давно нет (последние реальные боевые действия - зима 2015-го), Украина - не член ЕС или НАТО, с чем же связана столь резкая, упорная реакция Запада? Они в 2014-м могли выразить "возмущение" политикой России в той же ООН - и успокоиться. Так, Россия, скажем, выражала свои эмоции в связи с позицией Запада по Косово, войной в Ираке... Но ЕС и особенно США повели себя гораздо жестче.

Проблема Безопасности? Но сейчас (как и ни разу с 1961 г., с Карибского кризиса!) нет никаких взаимных военных угроз. Старый механизм сдерживания - страх перед гарантированным взаимным уничтожением - отлично работает.

Экономические противоречия ("за всеми событиями в мире стоят Деньги")? Но союзники по НАТО, США и ЕС - вот серьезные экономические соперники! Главное же экономическое противоречие Мира - между США и Китаем. Но при этом, на фоне торговых войн, у них нет острой политической конфронтации.

Ну а Россия? Объем торговли с США - 3,2% от нашего экспорта, 5,9% от импорта, для США торговля с РФ - вообще много меньше 1% общего оборота. На мировых рынках мы тоже мало пересекаемся (разве что локально на оружейном, скажем, в Индии или Турции). В общем, на Судьбоносные Противоречия никак не тянет. Ну а с ЕС - вообще "симбиоз". Мы им продаем нефть (в том числе для ракет и самолетов НАТО!), они нам платят (в том числе и чтоб было на что России вооружаться!) - "совет да любовь". В споре по "Северному потоку-2" Россия и ЕС вообще ВМЕСТЕ противостоят США.

Наконец, Идеология? Собственность, комфорт, права человека (по крайней мере в частной жизни) - вот реальная идеология жителей России. А в бытовом отношении Россия никогда не была так близка к Западу, как сейчас. Есть эстетические различия, Россия более консервативна, запрещены однополые браки и т.д., но Запад не "навязывает" России эти нормы (которые, кстати, в ЕС и в США вызывают большие споры). Российское общество патриотично, государствоцентрично, но это необязательно имеет антизападный привкус.

Не навязывает Запад России и свою модель политической конкуренции, а Россия не пытается внедрить на Западе аналог своей "Вертикали".

Так ЧТО мы с таким ожесточением и азартом друг с другом делим?

Ответ давно известен.

В споре по "Северному потоку-2" Россия и ЕС вообще ВМЕСТЕ противостоят США

Россия традиционно (с XIX века минимум) считала себя "больше чем Страной" - особой Цивилизацией, принципиально отличной от Европы. Так же воспринимала Россию и Европа. Это - не экономическая, военная или территориальная конкуренция. Тут экзистенциальное ощущение, самооценка элит и обществ. Иногда это вело к острой конфронтации, бывало и дружили "против общего врага" (Антанта, Антигитлеровская коалиция). Сейчас такого масштабного Общего Врага нет.

Самооценка России - как любой распавшейся Империи - прошла болезненную ломку в "проклятые 90-е". На Западе тогда к слабой России, "идущей по пути демократии", было снисходительно-доброжелательное отношение. Но когда Россия ("Мюнхенская речь") резко объявила о восстановлении своей традиционной самооценки "независимой Державы" (независимой от Запада), вернулась и традиционная матрица Противостояния. Это не было экономическое, политическое, тем более военное противостояние. В Истории часто бывает куда более важным, первичным противостояние психологическое, амбициозное, "разногласия по "Альфа-вопросу".

Оно - при большой взаимной выдержке и такте - могло не вылиться в политическую конфронтацию. Но куда легче скользить по наклонной плоскости взаимных претензий, "встречных обид" (обе стороны лишь "отвечают"), перейти на "язык вражды". А подсев на допинг, слезать трудно, да и как "сдать назад", не теряя лица? Так и покатился ком психологической вражды, который потом материализовался в "украинский кризис".

Можно ли прервать эту "дурную бесконечность"?

Коварство в том, что к "жизни во вражде" стороны вполне приспособились, тем более реальной военной опасности все равно нет, а экономические отношения, по крайней мере между Россией и ЕС, сохраняются (объем торговли в 2016-2018 гг. вырос почти на 60%!). Пиар-выгоды от мобилизации против "образа Врага" всем очевидны, идти на уступки никто "первым" не хочет, а острой нужды изменить ситуацию - нет. Так возникает "равновесие вражды", в котором Россия и Запад могут находиться еще долго. Пока все-таки не сработает "механическая логика" маятника, который неизбежно идет назад.