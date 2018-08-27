Новости

Лавров обсудил с главой МИД Венгрии график двусторонних контактов 21:04
Минск примет участие в работе начальников штабов стран ШОС 20:51
Трамп и Меркель обсудили по телефону Сирию и Украину 20:38
Montblanc выпустил новую серию женских часов Star Legacy Small Second 20:20
Путин подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса 20:11
Рябков: Решение об ответных санкциях примет президент России 20:06
В Крыму произошел выброс неизвестного вещества в воздух 20:00
Путин прибыл в Новосибирск 19:56
Студенты и коллектив МГУ не смогут изменять Устав университета 19:51
В Сети высмеяли внешний вид главы МИД Украины Климкина 19:46
Трамп объявил о достижении соглашения по торговле с Мексикой 19:28
Начальник Генштаба Герасимов встретился в Москве с китайским коллегой 19:24
МКАД будут перекрывать по ночам 19:18
Суд не признал жителя Твери внуком Спартака Мишулина 18:47
На западе Ирана спецслужбы обезвредили две группы террористов 18:38
В Японии планируют создать "летающее такси" 18:38
"Нафтогаз" оценил убытки от прекращения транзита российского газа 18:26
Экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу сайта "Миротворец" 18:22
В Москве задержан сосед погибшей 14-летней девочки 18:11
УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три еврокубковых встречи 17:48
Полярная яхта "Апостол Андрей" доставит радиолюбителей в Арктику 17:46
В Петербурге семь человек пострадали при столкновении автобусов 17:42
Минэнерго: Нефтедобыча в России по итогам августа не изменится 17:42
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США 17:42
На Ставрополье на складах с зерном вспыхнул крупный пожар 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
27.08.2018 20:33
Рубрика: Общество

Зависший детант

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск №7652 (189)
Недавно отмечали 50-летие событий в Чехословакии. Это была низшая точка отношений с Западом. Через 5 лет началась разрядка, "детант" - Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки-1975), создание ОБСЕ. Если считать низшей точкой отношений с Западом события на Украине-2014, то будет ли "новый детант"?

Механические аналогии ("5 лет") нелепы, но общая логика тут есть. Все процессы цикличны, прибой - отбой, маятник доходит до верхней точки и идет назад. Вот только где ж этот "отбой", "крайняя точка"? Пока что-то не просматривается, например, новые санкции США все круче, "прибой" продолжается, маятник ползет выше.

Значит, есть ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ причина противостояния.

У России и стран ЕС нет территориальных претензий друг к другу

Так где "сидит" источник неодолимой конфронтации? Посторонний наблюдатель мог бы с удивлением констатировать: несмотря на все более угрожающую риторику сторон и гонку санкций, АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ противоречий, т.е. таких, что НЕВОЗМОЖНО "ужиться на Земле" без радикальных изменений (или гибели!) одного из двух противников, между РФ и Западом (США + ЕС) как не было, так и нет.

У России и стран ЕС нет территориальных претензий друг к другу. Спор между Россией и Украиной? Но ВОЙНЫ в Донбассе давно нет (последние реальные боевые действия - зима 2015-го), Украина - не член ЕС или НАТО, с чем же связана столь резкая, упорная реакция Запада? Они в 2014-м могли выразить "возмущение" политикой России в той же ООН - и успокоиться. Так, Россия, скажем, выражала свои эмоции в связи с позицией Запада по Косово, войной в Ираке... Но ЕС и особенно США повели себя гораздо жестче.

Проблема Безопасности? Но сейчас (как и ни разу с 1961 г., с Карибского кризиса!) нет никаких взаимных военных угроз. Старый механизм сдерживания - страх перед гарантированным взаимным уничтожением - отлично работает.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин: Кризис в геополитике - следствие двойных стандартов Запада

Экономические противоречия ("за всеми событиями в мире стоят Деньги")? Но союзники по НАТО, США и ЕС - вот серьезные экономические соперники! Главное же экономическое противоречие Мира - между США и Китаем. Но при этом, на фоне торговых войн, у них нет острой политической конфронтации.

Ну а Россия? Объем торговли с США - 3,2% от нашего экспорта, 5,9% от импорта, для США торговля с РФ - вообще много меньше 1% общего оборота. На мировых рынках мы тоже мало пересекаемся (разве что локально на оружейном, скажем, в Индии или Турции). В общем, на Судьбоносные Противоречия никак не тянет. Ну а с ЕС - вообще "симбиоз". Мы им продаем нефть (в том числе для ракет и самолетов НАТО!), они нам платят (в том числе и чтоб было на что России вооружаться!) - "совет да любовь". В споре по "Северному потоку-2" Россия и ЕС вообще ВМЕСТЕ противостоят США.

Наконец, Идеология? Собственность, комфорт, права человека (по крайней мере в частной жизни) - вот реальная идеология жителей России. А в бытовом отношении Россия никогда не была так близка к Западу, как сейчас. Есть эстетические различия, Россия более консервативна, запрещены однополые браки и т.д., но Запад не "навязывает" России эти нормы (которые, кстати, в ЕС и в США вызывают большие споры). Российское общество патриотично, государствоцентрично, но это необязательно имеет антизападный привкус.

Не навязывает Запад России и свою модель политической конкуренции, а Россия не пытается внедрить на Западе аналог своей "Вертикали".

Так ЧТО мы с таким ожесточением и азартом друг с другом делим?

Ответ давно известен.

В споре по "Северному потоку-2" Россия и ЕС вообще ВМЕСТЕ противостоят США

Россия традиционно (с XIX века минимум) считала себя "больше чем Страной" - особой Цивилизацией, принципиально отличной от Европы. Так же воспринимала Россию и Европа. Это - не экономическая, военная или территориальная конкуренция. Тут экзистенциальное ощущение, самооценка элит и обществ. Иногда это вело к острой конфронтации, бывало и дружили "против общего врага" (Антанта, Антигитлеровская коалиция). Сейчас такого масштабного Общего Врага нет.

Самооценка России - как любой распавшейся Империи - прошла болезненную ломку в "проклятые 90-е". На Западе тогда к слабой России, "идущей по пути демократии", было снисходительно-доброжелательное отношение. Но когда Россия ("Мюнхенская речь") резко объявила о восстановлении своей традиционной самооценки "независимой Державы" (независимой от Запада), вернулась и традиционная матрица Противостояния. Это не было экономическое, политическое, тем более военное противостояние. В Истории часто бывает куда более важным, первичным противостояние психологическое, амбициозное, "разногласия по "Альфа-вопросу".

Федор Лукьянов: Китай опровергает утверждения классической геополитики

Оно - при большой взаимной выдержке и такте - могло не вылиться в политическую конфронтацию. Но куда легче скользить по наклонной плоскости взаимных претензий, "встречных обид" (обе стороны лишь "отвечают"), перейти на "язык вражды". А подсев на допинг, слезать трудно, да и как "сдать назад", не теряя лица? Так и покатился ком психологической вражды, который потом материализовался в "украинский кризис".

Можно ли прервать эту "дурную бесконечность"?

Коварство в том, что к "жизни во вражде" стороны вполне приспособились, тем более реальной военной опасности все равно нет, а экономические отношения, по крайней мере между Россией и ЕС, сохраняются (объем торговли в 2016-2018 гг. вырос почти на 60%!). Пиар-выгоды от мобилизации против "образа Врага" всем очевидны, идти на уступки никто "первым" не хочет, а острой нужды изменить ситуацию - нет. Так возникает "равновесие вражды", в котором Россия и Запад могут находиться еще долго. Пока все-таки не сработает "механическая логика" маятника, который неизбежно идет назад.

Общество История Колонка Леонида Радзиховского
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России разработали защитные меры от санкций на госдолг
Путин подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса
ФАС и Минэнерго назвали стабильной ситуацию на рынке бензина
Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена
Черчесов объяснил, почему в сборной нет Акинфеева и Смолова