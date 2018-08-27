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27.08.2018 10:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 130 гидов получили право проводить экскурсии в метро

Московский метрополитен с апреля аккредитовал 135 гидов в рамках проекта "Экскурсии в метро". Чтобы официально проводить туры по станциям, специалисты сдавали экзамен, подтверждающий их знание истории метро и особенностей его работы.

Фото: Илья Питалев/РГ
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Как сообщает портал мэра Москвы, экскурсоводы перед экзаменом могут пройти трехдневный курс в учебном центре метрополитена. "На занятиях рассказывают об истории метро, организации работы станций и пассажирских перевозках, порядке работы в случае чрезвычайных происшествий и правилах пользования метрополитеном", - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

При желании гиды могут не проходить специальный курс. Так, без дополнительной подготовки экзамен успешно сдали уже 20 экскурсоводов. При этом на обучение записаны еще 50 гидов. Первая группа приступит к занятиям 28 августа, вторая - в сентябре.

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