Бывший курский вице-губернатор получил срок за взятку

Бывший заместитель главы Курской области Василий Зубков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете РФ. Вместе с ним осуждены бизнесмен-взяткодатель и двое посредников.

Как установлено судом, в 2015 году Зубков - на тот момент вице-губернатор - получил от предпринимателя Александра Филимонова через посредников гараж стоимостью более миллиона рублей. Это была мзда за прием в эксплуатацию жилого дома, построенного компанией Филимонова с недоделками. Зубков оформил "подарок" на дочь, а в июне 2017-го всех участников операции задержали.

- Обвиняемые выстраивали различные линии защиты, ссылались на показания подчиненных вице-губернатора, которые долгое время утверждали, что не помнят обстоятельств выдачи соответствующих заключений. Однако под тяжестью собранных доказательств соучастники были вынуждены признать вину, - рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Зубков и Филимонов получили по два года колонии строгого режима и штрафы, равные сумме взятки. Посредник Андрей Занин лишился свободы на 2,5 года со штрафом в миллион рублей. Посредница Наталья Кретова отделалась штрафом в 500 тысяч.

По ходатайству следствия для обеспечения исполнения приговора суд наложил арест на имущество всех фигурантов дела общей стоимостью более 100 миллионов рублей.