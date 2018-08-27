Под Тверью в заброшенном госпитале дети отравились таблетками

В Тверской области дети отравились таблетками, найденными на территории бывшего госпиталя.

26 августа два десятилетних мальчика забрались в здание бывшего госпиталя на улице Челюскинцев города Ржева, пролезли на чердак, нашли брошенные там медицинские препараты в полимерных капсулах и употребили их. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В результате в тот же день оба ребенка попали в реанимацию Ржевской ЦРБ с диагнозом "отравление медицинскими препаратами". В понедельник из реанимации пострадавших перевели в педиатрическое отделение. По предварительным данным, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту отравления детей Ржевский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. На чердаке полуразрушенного лечебного учреждения изъяты медикаменты и фрагменты упаковки.