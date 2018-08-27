В Москве задержан сосед погибшей 14-летней девочки

Следователи задержали взрослого соседа 14-летней девочки, погибшей вчера в центре Москвы. По версии следствия, мужчина ночью употреблял с гостьей-подростком запрещенные вещества, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Как уже ранее писала "РГ", тело девочки нашли около дома на улице Подвойского. Точную причину смерти сразу выяснить не удалось, следов насилия эксперты не нашли. Зато быстро установили, что школьница провела ночь в квартире взрослого соседа. Камеры у подъезда зафиксировали, как он вынес девочку на улицу, а потом вернулся обратно.

Квартиру мужчины обыскали и нашли множество вещественных доказательств. Выяснилось, что девочке стало плохо от сильнодействующих веществ. Мужчина якобы отправился в аптеку, а вернувшись, нашел гостью без сознания. Тогда он испугался тюрьмы и вынес подростка на улицу. Следователи продолжают искать очевидцев трагедии.

Экспертизы призваны прояснить причину гибели девочки. Сотрудники СК намерены также выяснить, в каких условиях воспитывали школьницу.