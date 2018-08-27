На Камчатке после отказа в помощи врачей скончалась женщина

Жительница города Вилючинска Камчатского края, страдавшая хроническим заболеванием, умерла, не получив своевременную медицинскую помощь. Врачи скорой дважды отказали в госпитализации 42-летней женщине.

Несмотря на ее тяжелое состояние и наличие медицинской документации, требование родственников удовлетворили только после третьего вызова бригады. Но время было упущено, и пациентка в тот же день скончалась в терапевтическом отделении городской больницы.

Дочь покойной написала заявление в СУ СК РФ по региону. Следователи начали проверку информации. Сейчас они устанавливают обстоятельства происшествия. После этого действиям медиков будет дана правовая оценка.