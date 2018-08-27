На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7

К северо-западу от села Воямполка Тигильского муниципального района специалисты сейсмостанции "Петропавловск" зафиксировали землетрясение.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Камчатскому краю, сейсмособытие произошло сегодня днем на глубине 46 километров в акватории Охотского моря, более чем в 50 километрах от населенного пункта.

Эксперты определили точные координаты: 58.7 северной широты, 158.9 восточной долготы.

Жители села подземных толчков не ощутили. О последствиях землетрясения не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась.