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27.08.2018 07:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7

Текст: Дина Непомнящая

К северо-западу от села Воямполка Тигильского муниципального района специалисты сейсмостанции "Петропавловск" зафиксировали землетрясение.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Камчатскому краю, сейсмособытие произошло сегодня днем на глубине 46 километров в акватории Охотского моря, более чем в 50 километрах от населенного пункта.

Эксперты определили точные координаты: 58.7 северной широты, 158.9 восточной долготы.

Жители села подземных толчков не ощутили. О последствиях землетрясения не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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