В Хабаровском крае у браконьера изъяли партию икры на 8 млн рублей

Тонну лососевой икры, незаконно добытой жителем поселка Чумикан, изъяли сотрудники ОМВД России по Тугуро-Чумиканскому району. Мужчину, подозреваемого в преступлении, они задержали совместно с Росгвардией.

Браконьер ловил рыбу в устье реки Тором. Красную икру хранил в гараже своего знакомого в 75 куботейнерах.

- Причиненный государству ущерб превысил восемь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.