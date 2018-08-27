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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье режим ЧС из-за подтоплений введен еще в двух районах

Текст: Ольга Журман

В Михайловском и Октябрьском районах Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений, вызванных дождями тайфуна Soulik, сообщает пресс-служба региональной администрации. Ранее ЧС была объявлена в Уссурийском городском округе.

Фото: depositphotos.com
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По словам первого вице-губернатора Александра Костенко, муниципальные комиссии должны определиться с оценкой ущерба и представить все документы для материальной помощи пострадавшим к 3 сентября.

Помощь из резервного фонда администрации края составляет по 10 тысяч рублей на человека за подтопленные дома и огороды. В случае, если от воды пострадало и то, и другое, выплаты суммируются.

Ранее оправдался прогноз приморских синоптиков о сильных дождях, принесенных тайфуном Soulik.

Усиление паводка, по мнению главы Примгидромета Бориса Кубая, произойдет в понедельник, 27 августа.

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