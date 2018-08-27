В городах Кизеловского угольного бассейна медицина стала доступнее

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время рабочей поездки по городам Кизеловского угольного бассейна побывал в филиале городской клинической больницы №4 в Губахе.

В рамках программы развития Пермского края здесь ведется капитальный ремонт инфекционного отделения, которого жители ждали больше 40 лет.

- Мы продолжаем приводит материально-техническую базу системы здравоохранения в порядок. На территории КУБа, например, в Губахе уже идет ремонт, в Гремячинске нам представили проектную документацию, - тоже вскоре начнем ремонт центральной районной больницы, - прокомментировал состояние объектов здравоохранения городов Кизеловского угольного бассейна губернатор. - Ведется оптимизация расходов медучреждений в пользу медицинского персонала. Яркий пример здесь Кизеловская больница, где построили новую котельную. За счет этого в два раза сократились текущие затраты учреждения на коммунальные услуги, следовательно, больше денег остается в больнице, у главврача есть возможность больше платить персоналу.

За год в инфекционном отделении губахинской больницы пролечивается более 550 человек, а после ремонта отделение начнет принимать пациентов с трех городов. По слова главного врача ГКБ №4 Андрея Ронзина, сейчас, пока в отделении идет ремонт, помощь жителям КУБа оказывается в структурном подразделении филиала - в городе Кизел. Предполагается, что ремонтные работы будут завершены осенью текущего года. Из краевого бюджета направлено более 9,7 миллиона рублей.

Кроме того, краевым бюджетом предусмотрено направление средств на ремонты поликлиник, расположенных на территории Кизеловского и Гремячинского районов. Более 5,1 миллиона рублей направят, в том числе, на модернизацию зон регистрации и ожидания приема, а также на организацию многофункциональных кабинетов. Также глава региона отдельно остановился на доступности узких специалистов в территориях.

По словам губернатора, работа в этом направлении ведется не так быстро, как хотелось бы. Ожидание приема у оториноларинголога, психиатра, инфекциониста и фтизиатра здесь не превышают один день, а вот приема у некоторых специалистов, например, невролога или хирурга иногда превышает две недели. Причина очередей - нехватка специалистов.

Для решения этого вопроса в регионе уже принимаются меры: ведется целевая подготовка специалистов, разрабатывается мотивационная система для привлечения действующих врачей в территории, а также реализуются мероприятия в рамках проекта "Выездная поликлиника".

По информации министерства здравоохранения Пермского края, в 2017 году врачами медучреждений КУБа было проведено 19 выездов, принято 1434 пациента, проведено 349 УЗИ-исследований. В этом году врачи уже совершили более 16 выездов, приняли 1251 пациента, провели 190 УЗИ-исследований. Кроме того, в июне проведен выездной прием врача онколога ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер" принято 23 человека.

Напомним, ознакомиться с программой ремонта и строительства медицинских учреждений можно на портале "Управляем вместе".