Транснефть - Западная Сибирь выпустила в Енисей мальков осетра

Новости

УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три еврокубковых встречи 17:48
Полярная яхта "Апостол Андрей" доставит радиолюбителей в Арктику 17:46
В Петербурге семь человек пострадали при столкновении автобусов 17:42
Минэнерго: Нефтедобыча в России по итогам августа не изменится 17:42
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США 17:42
На Ставрополье на складах с зерном вспыхнул крупный пожар 17:33
В Волгограде прооперировали женщину, чей сын искал лекарство по объявлению 17:15
Под Тверью в заброшенном госпитале дети отравились таблетками 16:55
Трое заключенных в Волжском напали на охранника колонии 16:53
Уехавшего на велосипеде юношу с Ямала нашли мертвым в Томской области 16:49
Названы самые популярные российские фильмы 1991-2018 годов 16:49
Китайский сервис попутчиков приостановил свою работу из-за убийства 16:48
Кран не помешал движению поездов после падения рядом с путями 16:44
Новак: Россия может побить советский рекорд по добыче угля 16:36
Центробанк понизил курсы доллара и евро 16:31
В Дагестане 1,5 тысячи военных подняты по тревоге 16:29
Видео: В Италии в августе выпал снег 16:17
В Гааге рассмотрят жалобу Ирана на США 16:14
Россия по просьбе Турции ускорит поставки ракетных комплексов С-400 15:41
Сбербанк устранил сбой с операциями по картам 15:39
В Кремле рассказали о планах президента во Владивостоке 15:36
Фото: СМИ "вычислили" новую пассию Сергея Шнурова 15:35
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам не рекламировать госучастие в их капитале 15:32
Нене Черри бесплатно выступит на фестивале Парка Горького 15:23
Факсимильное издание первого "Букваря" презентуют 28 августа в Минске 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
27.08.2018 16:35
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь выпустила в Енисей мальков осетра

АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнило компенсационные мероприятия по сохранению биоразнообразия крупнейшей сибирской реки - Енисея. Выпуск молоди сибирского осетра был произведен в Сухобузимском районе Красноярского края.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Процесс выпуска порядка 15 тысяч молоди осетра в Енисей контролировала комиссия, в которую вошли представители Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь", Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также рыбоводного предприятия, ФГБУ "Главрыбвод".

На место выпуска рыбопосадочный материал был доставлен специализированным автотранспортом с соблюдением строгих температурных норм водной среды, используемой для перевозки. Мальки осетра сибирского были выращены на Белоярском рыбоводном заводе ФГБУ "Главрыбвод".

Поддержание популяции ценных и исчезающих пород рыб в водоемах регионов присутствия АО "Транснефть - Западная Сибирь" является важным направлением природоохранной деятельности общества. На стадии разработки проектной документации строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов просчитывается компенсация возможного промышленного воздействия на окружающую среду. Так, только в 2018 году, помимо выпуска молоди рыбы в Енисей и Новосибирское водохранилище, планируется произвести восстановление естественного состояния почвы после окончания работ на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в объеме порядка 74 га.

 

Пресс-релиз предоставлен АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Центробанк понизил курсы доллара и евро
Путин провел выходные на Енисее
Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена
Вдова Джона Маккейна может занять его место в Сенате
Новые санкции США против России вступили в силу