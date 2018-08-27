Транснефть - Западная Сибирь выпустила в Енисей мальков осетра

АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнило компенсационные мероприятия по сохранению биоразнообразия крупнейшей сибирской реки - Енисея. Выпуск молоди сибирского осетра был произведен в Сухобузимском районе Красноярского края.

Процесс выпуска порядка 15 тысяч молоди осетра в Енисей контролировала комиссия, в которую вошли представители Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь", Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также рыбоводного предприятия, ФГБУ "Главрыбвод".

На место выпуска рыбопосадочный материал был доставлен специализированным автотранспортом с соблюдением строгих температурных норм водной среды, используемой для перевозки. Мальки осетра сибирского были выращены на Белоярском рыбоводном заводе ФГБУ "Главрыбвод".

Поддержание популяции ценных и исчезающих пород рыб в водоемах регионов присутствия АО "Транснефть - Западная Сибирь" является важным направлением природоохранной деятельности общества. На стадии разработки проектной документации строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов просчитывается компенсация возможного промышленного воздействия на окружающую среду. Так, только в 2018 году, помимо выпуска молоди рыбы в Енисей и Новосибирское водохранилище, планируется произвести восстановление естественного состояния почвы после окончания работ на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в объеме порядка 74 га.

Пресс-релиз предоставлен АО "Транснефть - Западная Сибирь"