В аэропорту Улан-Удэ пилот при посадке перепутал полосы

Восточно-Сибирское СУ СКР начало проверку обстоятельств, при которых пилот "Уральских авиалиний" перепутал взлетно-посадочные полосы в аэропорту Улан-Удэ, и посадил самолет на новую, еще не принятую в эксплуатацию.

По данным ведомства, ЧП произошло утром 25 августа. Аэробус А320, совершавший рейс из Москвы, сел на ВПП, которая хотя и построена, но официально не принята в эксплуатацию. По всей видимости, экипаж ввели в заблуждение включенные посадочные огни - световое оборудование было включено в тестовом режиме.

К счастью, полоса выдержала неожиданное испытание - аэробус приземлился и остановился. Никто из пассажиров и членов экипажа - на борту находился 161 человек - не пострадал.

Международный аэропорт "Байкал" в Улан-Удэ входит в число 91 аэропорта федерального значения России. Новая ВПП имеет ширину 45 метров и длину 3,4 километра. Она длиннее действующей трехкилометровой и сможет принимать практически все типы воздушных судов. Ее строительство завершилось в этом году, до конца года она должна войти в строй.