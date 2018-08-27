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27.08.2018 16:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Дагестане 1,5 тысячи военных подняты по тревоге

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

В частях 58-й армии и Каспийской флотилии в Дагестане объявлена учебная тревога. Тактические группы из двух соединений приступили к совершению марша в составе механизированных колонн на полигон Аданак.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Маневры мотострелков и морских пехотинцев поддержат бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27СМ и ударные вертолеты Ка-52.

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, морская пехота отработает высадку на побережье в условиях учебного боя с мотострелковыми подразделениями. В учениях примут участие около полутора тысяч военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц боевой техники, включая корабли Каспийской флотилии.

Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие около шести тысяч военнослужащих и задействовано более полутора тысяч единиц техники.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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