В Дагестане 1,5 тысячи военных подняты по тревоге

В частях 58-й армии и Каспийской флотилии в Дагестане объявлена учебная тревога. Тактические группы из двух соединений приступили к совершению марша в составе механизированных колонн на полигон Аданак.

Маневры мотострелков и морских пехотинцев поддержат бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27СМ и ударные вертолеты Ка-52.

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, морская пехота отработает высадку на побережье в условиях учебного боя с мотострелковыми подразделениями. В учениях примут участие около полутора тысяч военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц боевой техники, включая корабли Каспийской флотилии.

Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие около шести тысяч военнослужащих и задействовано более полутора тысяч единиц техники.