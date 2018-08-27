В Волгоградской области в ДТП погибли два человека

В Камышинском районе Волгоградской области столкнулись три автомобиля. В результате два человека погибли, четверо госпитализированы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла около 06.30 понедельника на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград". Столкнулись "ВАЗ-2107" (Тюменская область), Hyundai Equus (Ульяновская область) и Suzuki СХ4 (Челябинская область). Машина Hyundai сгорела.

На месте скончалась 43-летняя гражданка, сидевшая за рулем Suzuki, и ее пассажирка, личность которой устанавливают. Еще четверо пассажиров из иномарок, в том числе несовершеннолетние, доставлены в больницу.

Руководство регионального Главного следственного управления МВД выехало на место происшествия. Все обстоятельства трагедии выясняются.