На Дону выписаны четверо пострадавших при взрыве на шахте

Четверо горняков, получивших ранения при взрыве в шахте "Обуховская", выписаны из больницы. Об этом "РГ" сообщили в минздраве Ростовской области.

Как отметил собеседник издания, продолжает стационарное лечение еще один шахтер.

Напомним, что 16 августа на угольных разработках произошел взрыв. В результате один человек погиб, а пятерых госпитализировали в центральную больницу города Зверево.

Один из пострадавших был в тяжелом состоянии, ему потребовалась операция, после которой его перевели в реанимацию.

Зверевские врачи проводили консультации с областными специалистами.