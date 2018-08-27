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27.08.2018,  
16:40
Текст: Николай Грищенко

В ЮВО созданы мобильные подразделения по борьбе с беспилотниками

На юге России начались масштабные тактико-специальные учения мобильных подразделений радиоэлектронной борьбы, которые были созданы на основе боевых действий в Сирии. Военные маневры одновременно пройдут на территории восьми полигонов Южного военного округа.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

"На учении подразделения РЭБ выполнят задачи подавления радиосвязи в различных диапазонах, нанесут радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, в том числе и каналам управления и передачи данных малоразмерных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в официальном сообщении Южного военного округа.

Фото: Аркадий Будницкий
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В военном ведомстве отметили, что специальные мобильные группы по борьбе с беспилотниками созданы для внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии.

На полигоне Тарское в Северной Осетии впервые были задействованы комплексы "Красуха" и "Мурманск-БН", обладающие возможностями радиоподавления мощным излучением на расстоянии в несколько сотен километров. В Ростовской области упор делался на применение комплекса "Борисоглебск-2", где за счет применения новой аппаратуры увеличена скорость и точность сканирования частотного диапазона при обнаружении сигналов на неизвестных частотах. В Волгоградской области был создан радиоэлектронный купол и искажено навигационное поле, что защищает подразделения от ударов высокоточного оружия.

В военных маневрах, которые продлятся до 31 августа, задействовано около 400 единиц военной и специальной техники.

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