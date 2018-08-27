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27.08.2018,  
14:36
Текст: Антон Валагин

Военным досрочно передали полк зенитных систем С-400 "Триумф"

Концерн ПВО "Алмаз-Антей" досрочно поставил Минобороны России полковой комплект зенитных комплексов С-400. Церемония передачи оружия прошла на астраханском полигоне Капустин Яр по окончании примено-сдаточных испытаний.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Российский С-400 оказался для США угрозой не только в воздухе

- Были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Испытания прошли успешно, - сообшили ТАСС в пресс-службе концерна.

С-400 "Триумф" - системы ПВО большой и средней дальности, предназначенные для поражения любых воздушных целей в радиусе 400 километров во всем диапазоне высот. С подключением дополнительных модулей зона действия комплекса расширяется до 600 километров. Особенностью С-400 является применение в пусковых установках разных типов ракет, специализированных под различные задачи. Это позволяет выстроить надежную эшелонированную оборону.

"Триумфы" признаны лучшей зенитной системой в мире, их заказали Турция и Китай, переговоры о покупке ведет Индия.

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