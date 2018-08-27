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27.08.2018 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уральские приставы предупредили о новой вирусной рассылке

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В УФССП по Челябинской области бьют тревогу из-за участившихся случаев мошенничества с использованием хакерских технологий. От имени приставов по электронной почте начали поступать письма об оплате несуществующих задолженностей с приложением в виде вредоносных программ, сообщили в понедельник в ведомстве.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
ФССП предложила ввести социальные счета, не подлежащие аресту

Как сообщила представитель УФССП региона Ольга Шебанова, подметные письма приходят на электронную почту организаций и рядовых граждан. Текст может выглядеть так:

"Уведомляем вас! ФССП России сообщает вам о необходимости закрытия вашего долга до 26.08.18. В случае невозврата долга, ваши счета будут заблокированы до полного погашения долга. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы найдёте в прикрепленном файле.

C наилучшими пожеланиями, ФССП России".

Дальше следует информация о том, что письмо было сформировано автоматически, и отвечать на него не нужно. А по любым вопросам следует обращаться через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru".

Однако при переходе по ссылке получателю письма предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными программами. В результате компьютер подвергнется заражении.

- Напоминаем, что служба судебных приставов не использует в работе с должниками электронную рассылку, - сообщила Ольга Шебанова. - Информация о наличии долгов у физических и юридических лиц размещается только на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru/iss/ip и ее территориальных органов в разделе "Банк данных исполнительных производств". Жители Челябинской области информацию о задолженности физических и юридических лиц могут также найти на сайте регионального управления, перейдя по ссылке r74.fssprus.ru/iss/ip.

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