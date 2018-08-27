На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Создатели "Игры престолов" рассказали, когда выйдет финальный сезон

Новость 27.08.2018, 11:25 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

Работающий на "Игре престолов" специалист по спецэффектам Джо Бауэр дополнил ранее звучавшую информацию о том, когда зрителю примерно стоит ждать премьеры восьмого, финального сезона ИП.

Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
Вышел трейлер постапокалипсиса с "Тирионом Ланнистером"

Напомним. Программный директор HBO, вотчины шоу, Кейси Блойс абстрактно называл первую половину 2019 года. Бауэр чуть более конкретен: к лету, вероятно - в мае (чуть ранее в кулуарах назывался апрель).

Об этом эксперт рассказал в интервью The Huffington Post.

Бауэр подчеркнул, что HBO планируют выдвинуть GOT на премию "Эмми" ("телевизионный "Оскар"), в 2020-м, поэтому премьера сериала должна состояться до 31 мая. Добавив, что он полностью расчистил свои рабочие графики и занимается исключительно ИП - вплоть до мая следующего года. 

Бауэр начинал карьеру на сериалах вселенной "Звездного пути" - "Следующем поколении" и "Вояджере". Работал на фильмах "Колония", "Тринадцатый этаж", "Легион", третьем "Блэйде", втором "Пункте назначения". В команду ИП влился на третьем сезоне.   

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
Обсудить
#сериалы
Фото: youtube.com
Вышел тизер нового сезона "Настоящего детектива" 10:05
Умер соавтор Вуди Аллена Нил Саймон 26.08.2018
Звезда "Унесенных ветром" подала в суд на создателей сериала "Вражда” 26.08.2018
#трейлер
Фото: youtube.com/ TV Promos
Тизеры и фото: в "Американской истории ужасов" - неожиданное пополнение 24.08.2018
Вышел новый трейлер ремейка легендарной "Суспирии" 23.08.2018
Вышел термоядерный тизер четвертого сезона "Рика и Морти" 22.08.2018
#фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
В "Разочаровании" нашли героев "Футурамы" 23.08.2018
Фото и видео: звезда "Гарри Поттера" вышла замуж - вопреки воле родных 21.08.2018
Сериал по "Властелину колец" снимут в Новой Зеландии 19.08.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.