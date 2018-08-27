Создатели "Игры престолов" рассказали, когда выйдет финальный сезон

Работающий на "Игре престолов" специалист по спецэффектам Джо Бауэр дополнил ранее звучавшую информацию о том, когда зрителю примерно стоит ждать премьеры восьмого, финального сезона ИП.

Напомним. Программный директор HBO, вотчины шоу, Кейси Блойс абстрактно называл первую половину 2019 года. Бауэр чуть более конкретен: к лету, вероятно - в мае (чуть ранее в кулуарах назывался апрель).

Об этом эксперт рассказал в интервью The Huffington Post.

Бауэр подчеркнул, что HBO планируют выдвинуть GOT на премию "Эмми" ("телевизионный "Оскар"), в 2020-м, поэтому премьера сериала должна состояться до 31 мая. Добавив, что он полностью расчистил свои рабочие графики и занимается исключительно ИП - вплоть до мая следующего года.

Бауэр начинал карьеру на сериалах вселенной "Звездного пути" - "Следующем поколении" и "Вояджере". Работал на фильмах "Колония", "Тринадцатый этаж", "Легион", третьем "Блэйде", втором "Пункте назначения". В команду ИП влился на третьем сезоне.