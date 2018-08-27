Студенты и коллектив МГУ не смогут изменять Устав университета

Коллектив и студенты МГУ больше не смогут принимать устав университета. Соответствующие поправки в устав утверждены правительством РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В прежней редакции устав имела право принимать конференция научных работников, представители других категорий работников МГУ и представители студентов, а сейчас упоминание о конференции научных работников и представителях обучающихся в МГУ из пункта исключено.

Возможность вносить поправки останется лишь у ученого совета университета, но полномочий принимать устав целиком у этого органа не будет.