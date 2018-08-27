Уборка зерновых завершилась в Беларуси

"Битва за урожай", как еще порой называют уборку зерновых в Беларуси, практически подошла к своему финальному результату. По данным на 27 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади почти 1,97 млн га. Всего по стране намолочено 5,19 млн тонн зерна при средней урожайности 26,4 ц/га. Об этом заявил представитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский, передает БЕЛТА.

Это лето для хлеборобов, судя по первым итогам, оказалось не самым успешным. Годом раньше на аналогичную дату было отправлено на элеваторы на два миллиона зерна больше - 7,18 млн тонн при средней урожайности 35,7 ц/га.

Ядловский пояснил, что еще не убрана гречиха и просо, а также частично зернобобовые по двум областям - Витебской и Гомельской. Гречиху, по его словам, "обычно убирают в сентябре, а вот в какие именно сроки завершится жатва, будет зависеть от погодных условий".

Нынешняя уборочная кампания, подтвердил министерский чиновник, проходила в сложных погодных условиях и добавил, что больше всего зерна в этом году собрано в Минской (1,3 млн тонн) и Брестской (926 тысяч тонн) областях.

