В мире
27.08.2018 10:44
Текст: Юрий Сизов

Уборка зерновых завершилась в Беларуси

"Битва за урожай", как еще порой называют уборку зерновых в Беларуси, практически подошла к своему финальному результату. По данным на 27 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади почти 1,97 млн га. Всего по стране намолочено 5,19 млн тонн зерна при средней урожайности 26,4 ц/га. Об этом заявил представитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский, передает БЕЛТА.

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Это лето для хлеборобов, судя по первым итогам, оказалось не самым успешным. Годом раньше на аналогичную дату было отправлено на элеваторы на два миллиона зерна больше - 7,18 млн тонн при средней урожайности 35,7 ц/га.

Ядловский пояснил, что еще не убрана гречиха и просо, а также частично зернобобовые по двум областям - Витебской и Гомельской. Гречиху, по его словам, "обычно убирают в сентябре, а вот в какие именно сроки завершится жатва, будет зависеть от погодных условий".

Нынешняя уборочная кампания, подтвердил министерский чиновник, проходила в сложных погодных условиях и добавил, что больше всего зерна в этом году собрано в Минской (1,3 млн тонн) и Брестской (926 тысяч тонн) областях.
 

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