Украинский актер из "Сватов" избил сожительницу и выложил фото в Сеть

Вячеслав Кошелев, украинский актер популярных сериалов, артист Киевского академического театра на Липках, избил свою сожительницу, о чем и похвалился через Facebook. В качестве доказательства содеянного приложив фотографии лица измордованной подруги - с синяками и ссадинами.

"Вот как я ее разукрасил, пусть скажет спасибо, что не задушил подушкой, пусть теперь полежит в нейрохирургии, подумает", - поведал Кошелев. Вскоре, передает РЕН ТВ, пост удалив - после бури негодования со стороны подписчиков в комментариях, интересовавшихся, не болен ли, часом, сам артист, раз проделывает такое?

По имеющейся информации, ситуация дошла до депутата Верховной рады Борислава Березы, призвавшего органы заняться делом - депутат сделал скриншоты скандального поста и продублировал их на своем аккаунте.

Чуть позже Кошелев выступил с комментарием, поясняя, что развелся с женой, которая "кидалась с ножом", и она ему таким образом-де отомстила (страница уже недоступна)

Кошелев родился в 1974 году. Актер, телеведущий, артист цирка. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения. В 1995-1998 годах - актер Киевского театра пластической драмы и комедии "Визави", в 2002-2010-х - Киевского ТЮЗа. Сотрудничал с Новым театром на Печерске, театром "Серебряный остров", работал клоуном в цирке.

На экранах дебютировал в 2004-м - в криминальном сериале "Русское лекарство", далее снявшись в ситкоме "Сваты", "Возвращении Мухтара", "Женском докторе", ряде других.