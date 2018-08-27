Вышел трейлер нового фильма с Джулией Робертс

На YouTube обнародован тизер-трейлер драмы режиссера и сценариста Питера Хеджеса ("Мой мальчик", "Что гложет Гилберта Грейпа?") "Вернуть Бена" (Ben is Back). С лауреаткой "Оскара" Джулией Робертс и 21-летним Лукасом Хеджесом ("Манчестер у моря", "Отель "Гранд Будапешт"), сыном постановщика, в ведущих ролях.

Действие картины развернуто утром перед Рождеством, когда девятнадцатилетний Бен Барнс (Хеджес) убегает из реабилитационной клиники, где лечится от наркомании, домой.

"В свое время хлебнувшая с ним горя мать, Холли (Робертс), тепло принимает сына, но вскоре убеждается, что ничего не изменилось - от парня по-прежнему нужно ждать беды".

Теперь у Холли ровно сутки, чтобы уберечь сына от опасности. "Но как далеко можно зайти, спасая тех, кого мы любим?", - тревожится синопсис.

В остальных ролях Кэтрин Ньютон ("Безумцы", "Большая маленькая ложь"), Эмили Касс МакДоннел ("Милдрет Пирс"), Тедди Каньес ("Прослушка").

Российская премьера - 6 декабря.