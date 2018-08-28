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Актера, сыгравшего маньяка в фильмах ужасов, обвинили в изнасиловании

Новость 28.08.2018, 13:20 | Текст: Олег Усков
Кадр из фильма "Волчья яма" (2004). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Волчья яма" (2004). Фото: kinopoisk.ru

Австралийского актера Джона Джэррэта, в первую очередь известного ролью садиста и маньяка Мика Тэйлора в серии "Волчья яма" (Wolf Creek), вызвали в суд по делу об изнасиловании, которое названный якобы совершил более сорока лет назад.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом передает THR.

Согласно информации полиции Нового Южного Уэллса, откуда Джэррэт родом, речь идет об инциденте в сентябре 1976-го, когда Джэррэт изнасиловал женщину, имя которой не названо, в Сиднее. Актеру тогда было 23 года, его предполагаемой жертве - восемнадцать лет.

Уточнено: впервые история прозвучала в прошлом году в беседе возможной жертвы с журналисткой Трейси Спайсер, представляющей в Австралии #MeToo - движение, сражающееся с сексуальной и прочей эксплуатацией женщин. После того, как журналистка предложила отправлять в ее Twitter жалобы на случаи насилия и принуждений в индустрии развлечений.

В декабре того же года, по настоянию Спайсер, предполагаемая жертва направила заявление в полицию.

Представляющее Джэррэта агентство Elite Artists заявляет, что актер "всецело и решительно отрицает все прозвучавшие обвинения в сексуальном посягательстве". "Обвинения абсолютно необоснованны и не соответствуют действительности", - говорится в заявлении, выпущенном Elite Artists.

Фото: AP Photo/Pier Paolo Cito
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Джэррэт должен будет явиться в суд 10 октября.

Джон Джэррэт снимается с середины семидесятых, одну из первых ролей сыграв в культовом "Пикнике у Висячей скалы" Уира. В закромах актера "Инспектор Морс", "Остров пиратов", "Джанго освобожденный" Тарантино - всего более шестидесяти пунктов фильмографии. В 2015-м дебютировал как режиссер комедийным триллером "СталкХер", где сыграл главную мужскую роль.  

Первая "Яма" вышла в 2004-м. Картина, получившая превосходные оценки, рассказывает об изощренном и хладнокровном убийце, орудующем в "окутанных мистикой" окрестностях кратера от падения метеорита. В 2013-вышел сиквел. В 2016-м - сериал. Триквел заявлен, пока - без даты премьеры и подробностей.

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