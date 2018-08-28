Белорусская картина "Не игра" удостоена спецприза Музея Победы

Армия не только закаляет характер молодых людей, но и формирует в них личности незаурядные и жизнестойкие. Это доказывает и новая работа кинематографистов Беларуси "Не игра", которой вручен диплом "За память о героях Великой Отечественной войны", сообщает БЕЛТА.

Торжественное награждение белорусского режиссера Игоря Пашкевича состоялось накануне, 27 августа, в подмосковном Волоколамске, где завершился международный фестиваль "Волоколамский рубеж".

Новая лента, вышедшая на экраны Минска в феврале текущего года, создана на киностудии "Беларусьфильм" и посвященная 100-летию Вооруженных Сил страны. Кинокритики республики уже успели положительно оценить художественную ценность этого полнометражного игрового фильма, созданного в жанре драмы.

Краткий пересказ содержания фильма обычно страдает неизбежными упрощениями. По сценарному сюжету молодой, но уже амбициозный программист Алексей Кузьменков терпит профессиональную неудачу и принимает решение, несмотря на отсрочку, пойти в армию. Однако на службе в его жизни происходит, как принято говорить - "полная перезагрузка". Он расстается с иллюзиями в отношении легких побед и быстрых достижений, преодолевает собственные слабости и соблазны, обретает надежных и верных друзей, открывает новые жизненные перспективы.

"Армия дает очень богатый материал для творчества. Мой опыт и знания об армии и подсказали несколько сюжетных линий для фильма. Получилось так, что это первая лента о белорусской армии, которая основана на реальных событиях. Да и снималось кино на реальных объектах, а не в построенных декорациях", - рассказал национальным СМИ один из авторов сценария, подполковник Константин Гагарин.

Съемки проходили в белорусской столице, на "Линии Сталина", Кургане Славы, в военном городке в Печах. Главные роли в фильме исполняют молодые актеры Павел Павлють, Никита Лубенько, Борис Шумилин, Эльдар Данильчик. Также в картине заняты Светлана Аникей, Татьяна Янкевич, Игорь Сигов, Петр Юрченков, Дмитрий Глазачев и Андрей Новик.

Международный фестиваль "Волоколамский рубеж" проходил 24-27 августа.