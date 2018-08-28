Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за страховки

Эксперты в области голливудского страхования уверены: будущее Бена Аффлека в роли Бэтмена под серьезным вопросом. О чем сообщает Газета.ру. В прошлый четверг актер был доставлен бывшей женой Дженнифер Гарнер в частный реабилитационный центр, где ему предстоит пройти курс лечения от алкоголизма продолжительностью не меньше месяца.

Весь Голливуд прекрасно знает о репутации Аффлека как алкоголика, но все коллеги актера неоднократно говорили, что на его работе это никак не сказывается. Страховая история Аффлека-режиссера и Аффлека-актера, где учитывается количество проектов, завершенных без каких-либо инцидентов, тоже практически безупречна. Но теперь ситуация может измениться.

Неудачно выбранный момент для срыва и лечения, когда студия готова в любой момент поменять стратегию (а также актера) для готэмской франшизы, а также себестоимость этой франшизы с огромной вероятностью заставят продюсеров из Warner отказаться от сотрудничества с Аффлеком.

По мнению экспертов, решающим фактором станет повышение страховыми компаниями суммы страховки на случай незавершения проекта. Если бюджет новой картины будет такой же, как у "Лиги Справедливости", то есть 300 млн долларов, то сумма страховки при текущем положении вещей вполне может составить до половины этой цифры.