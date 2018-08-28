Эсминец ВМС США покинул Черное море

Американский эсминец Carney в понедельник покинул Черное море. Корабль завершил операцию по обеспечению безопасности на море, которая проводилась во взаимодействия с союзниками и партнерами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США, сообщает ТАСС.

О том, что эсминец вошел в Черное море, стало известно 13 августа. В США отмечали, что корабль прибыл не случайно. "Главная задача – повысить совместимость с другими флотами, а также усовершенствовать процесс обмена информацией и опытом между партнерскими государствами", - говорилось в заявлении американских военных. В России присутствие ракетного эсминца в Черном море расценили как "потенциальную угрозу".

Carney был введен в эксплуатацию в 1996 году. Его длина – 154 метра, водоизмещение – девять тысяч тонн. Корабль оснащен ракетами Tomahawk и Harpoon, системами противоракетной обороны Aegis, подводного обнаружения и атаки. Эсминец может нести два штурмовых вертолета.