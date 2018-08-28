"МЮ" крупно проиграл на своем поле "Тоттенхэму"

В последнем матче третьего тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" пропустил три безответных мяча дома от "Тоттенхэма" - 0:3. "Красные дьяволы" потерпели второе поражение подряд.

Все мячи лондонцы провели во втором тайме. Счет на 50-й минуте открыл Харри Кейн, точно пробивший головой после подачи с углового. Удвоил преимущество гостей Лукас Моура. Он же в концовке встречи установил окончательный счет, выйдя один на один с Давидом Де Хеа и точно попав в дальний угол ворот.

Не исключено, что это поражение станет роковым для главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью. Португалец разругался с руководством клуба этим летом, обвинив его в провальной, на его взгляд, трансферной политике.

В свою очередь исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд, по информации британских СМИ, не слишком-то и жалует специалиста. И готов инициировать его уход. Но если до встречи с "Тоттенхэмом" разговоры сводились в тому, что Моуринью может покинуть команду до конца нового года, то теперь, вероятно, это может произойти гораздо раньше.