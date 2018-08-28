Названы сроки создания новой крылатой ракеты "БраМос"

Новая крылатая мини-ракета Brahmos-NG, которую Российская Федерация и Индиия создают совместно, будет готова через три-пять лет. И только тогда легкие истребители типа МиГ-29 смогут получить ее на вооружение.

Об этом РИА Новости сообщил управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев. Он также рассказал об особенностях новой крылатой ракеты. Она имеет преимущество: меньшие габариты. Но при этом крылатая ракета сохраняет высокую эффективность, как и нынешняя "большая" ракета, которой оснащены индийские тяжелые истребители Су-30МКИ.

Содиректор компании Александр Максичев добавил, что работа над совместной ракетой уже началась. Занимается этим российско-индийское предприятие Brahmos (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии). Оно создано двадцать лет назад и основная сфера его деятельности - сверхзвуковые ракеты различного базирования - корабельные, подводные, воздушные и береговые.