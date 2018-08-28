Первая партия БМП-3М прибыла в Ирак

Ранее сообщалось, что иракские военные осваивали БМП в Кургане, а в июле в Сети были опубликованы фотографии бронемашин в заводских цехах.
Ирак получает одну из самых современных версий "трешки". Она оборудована дополнительной защитой корпуса и башни. Система управления огнем также претерпела изменения - появился новый прицел с тепловизионным каналом.
Вооружение, состоящее из 100-мм пушки - пусковой установки и 30-мм орудия с 7,62-мм пулеметом, осталось без изменений. По некоторым данным, для эффективных действий в условиях жаркого климата установлен кондиционер.
Как предполагается, БМП-3М будет действовать совместно с танками Т-90С, которые уже поступили в элитное соединение вооруженных сил этой страны и сейчас активно осваиваются личным составом.
#عاجل#العراق— 🇮🇶الدفاع والتسليح العراقي🇮🇶 (@iraqisof36) 28 августа 2018 г.
المدرعة الروسية الرهيبة bmp-3 تتوشح براية الله اكبر
صور للمدرعات تنقل على شاحنات في احدى شوارع العراق الى مقرات الجيش العراقي الباسل مع معدات كثيرة قادمة من روسيا .
الف الف الف مبروك للجيش العراقي والقوة البرية والفرقة المدرعة التاسعة للتزود بهذه التحفه الروسية. pic.twitter.com/NIsqJyxdmY