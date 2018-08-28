Песков объяснил важность учений "Восток-2018"

В Кремле считают, что затраты на учения "Восток-2018" полностью оправданы в условиях нынешней международной ситуации.

Отвечая на соответствующий вопрос на брифинге, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что "система социального обеспечения, пенсионная система - это очень важная константа государственной политики; но и обороноспособность страны в нынешней международной ситуации, которая зачастую бывает весьма агрессивна и недружественна к нашей стране, - оправдана, необходима и безальтернативна".

На вопрос о том, говорит ли участие китайских военных во внутренних российских учениях о движении к военному альянсу, Песков пояснил: "Это говорит о взаимодействии во всех сферах двух союзников".