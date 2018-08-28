PwC: Блокчейн используют более 80 процентов компаний в мире

84 процента компаний в мире активно используют технологию блокчейн в своей работе, при этом каждая третья называет будущим лидером в этой сфере Китай. Об этом говорится в исследовании PwC.

Специалисты опросили более 600 руководителей компаний из 15 юрисдикций. Популярность технологии блокчейн они объяснили тем, что в целом при внедрении новой модели снижаются издержки за счет ухода от посредников. Кроме того, бизнес становится прозрачнее. К 2030 году до 20 процентов глобальной экономической инфраструктуры будет работать на блокчейне, считают в PwC.

Наивысший уровень проникновения блокчейна наблюдается в финансовом секторе - 46 процентов, следом идут промышленное производство, энергетика и сфера ЖКХ - по 12 процентов, далее здравоохранение - 11 процентов. Наибольшее распространение технология получила в США и Китае.

Среди тормозящих внедрение блокчейна факторов респонденты называли неопределенность с нормативным регулированием технологии, низкий уровень доверия между потенциальными участниками блокчейн-цепочек и невозможность объединить сети (доля ответивших так - 44-48 процентов).