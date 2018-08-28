Ракетные стрельбы ТОФ в Охотском море попали на видео

Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота провела стрельбы крылатыми ракетами. В маневрах были задействованы гвардейский ракетный крейсер "Варяг", малые ракетные корабли "Разлив" и "Мороз", атомный подводный крейсер "Томск". Принимали участие и расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".

Удар по двум дрейфующим судам-мишеням ракетами "Вулкан", "Гранит", "Малахит" и "Оникс" наносился из акватории Охотского моря и с одного из полигонов Восточного военного округа, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Всего было выпущено семь ракет. Дистанция до целей составляла от 250 до 500 километров. По данным объективного контроля, все мишени были успешно поражены.

Отметим, что безопасность района проведения стрельб обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов, а также самолеты морской авиации ТОФ. Сейчас корабли продолжают решение учебных задач в море.

Минобороны России показало на видео прошедшие в понедельник пуски ракет в акватории Охотского моря.