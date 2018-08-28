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28.08.2018,  
11:51
Текст: Алексей Иванов

Раскрыты характеристики украинской противокорабельной ракеты

В Сети появилось видео очередных испытаний украинской противокорабельной ракеты "Нептун", которая, как утверждается, будет способна поражать цели, в том числе и наземные, на расстоянии до 300 километров.

Последние испытания состоялись 17 августа в Одесской области. Впрочем, на представленном киевским конструкторским бюро "Луч" ролике видно лишь момент запуска ракеты и небольшой отрезок ее полета. По заявлениям киевских властей, снаряд поразил морскую цель на дальности в 100 километров.

Фото: U.S. Military/ Wikimedia.org
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По данным портала Defence-Blog, "Нептун" может быть запущен с кораблей, прибрежного мобильного ракетного комплекса и боевых самолетов. Ракета предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Сообщается также, что на конечном этапе траектории наведение ракеты на цель осуществляется с помощью активной радарной головки и радиовысотомера. Еще одним преимуществом разработки называется ее малозаметность для радаров благодаря небольшим габаритам и способности лететь низко над водой, а также специальному алгоритму управления.

Впрочем, как уже писала "РГ", говорить о том, что это новая разработка украинского ОПК, не приходится. На самом деле это советская ракета КР Х-35У противокорабельного комплекса "Уран". Правительство СССР планировало организовать производство Х-35 на харьковском авиазаводе, так что предприятие, по-видимому, имеет полный пакет конструкторской документации по проекту.

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