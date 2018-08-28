Этим летом в Москве съедали 300 тонн мороженого каждый день

Этим летом жители и гости Москвы увеличили потребление мороженого примерно в полтора раза по сравнению с предыдущими годами, сообщил генеральный директор "Союза мороженщиков России" Геннадий Яшин.

Текущим летом в столице съедалось ежедневно около 300 тонн мороженого, тогда как в прошлом и позапрошлом годах - около 200 тонн, сообщает m24.ru.

Рост потребления связан с жарким летом и проведением чемпионата мира по футболу, рассказал Яшин. Больше всего пользуется спросом пломбир в вафельном стаканчике, сливочное и молочное мороженое.

Ранее Яшин исключил производство мороженого с необычным вкусом в больших объемах. По его словам, предприятиям это невыгодно - затраты на перезапуск оборудования, настроенного под пломбир, превысят доходы от выпуска партии необычного мороженого.