МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре

Столичное управление МЧС распространило предупреждение о сильной жаре, которая сегодня ожидается в столице. Сообщение опубликовано в официальном Twitter ведомства.

Максимальная температура +30...+31 градус ожидается в период с 13:00 до 18:00. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и беречься от перегрева.

Между тем, из-за жаркой погоды столичный метрополитен уже начал раздачу питьевой воды на нескольких станциях Московского центрального кольца, сообщается в Twitter подземки. Воду можно получить на станциях "Зорге", "Окружная", "Андроновка", "Локомотив", "Лихоборы", "Угрешская", "Панфиловская".