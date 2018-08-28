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28.08.2018 13:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре

Текст: Светлана Батова

Столичное управление МЧС распространило предупреждение о сильной жаре, которая сегодня ожидается в столице. Сообщение опубликовано в официальном Twitter ведомства.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Максимальная температура +30...+31 градус ожидается в период с 13:00 до 18:00. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и беречься от перегрева.

Между тем, из-за жаркой погоды столичный метрополитен уже начал раздачу питьевой воды на нескольких станциях Московского центрального кольца, сообщается в Twitter подземки. Воду можно получить на станциях "Зорге", "Окружная", "Андроновка", "Локомотив", "Лихоборы", "Угрешская", "Панфиловская".

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