Питер-Ральф Шефер: Москва выбрала правильный путь в борьбе с пробками

В Москве наблюдается улучшение ситуации на дорогах, загруженность улиц и трасс стала значительно меньше. Об этом рассказал вице-президент аналитической компании TomTom Питер-Ральф Шефер.

Эксперт напомнил, что еще в 2011 году столица была на первом месте в мире по количеству заторов на дорогах, однако за прошедшие несколько лет Москве удалось опуститься на 13-е место. По словам Шефера, невозможно не признать значительные перемены.

"Во-первых, активно внедряются новые технологии. За эти годы созданы удобные приложения, которые предупреждают о дорожной ситуации, помогают сориентироваться в выборе общественного транспорта, рассчитывают короткие маршруты", - рассказал Питер-Ральф Шефер в интервью "Вечерней Москве". Он отметил, что на транспортной ситуации положительно сказывается и то, что в Москве благополучно завершились многие масштабные стройки.

Как отметил специалист, у столицы еще остались направления, работа в которых поможет бороться с заторами на дорогах. Например, можно популяризовать метро, разработать и ввести новые системы навигации, показать горожанам комфортные альтернативные варианты пути.

"Основная задача - научиться комбинировать виды транспорта. Метро не будет полной альтернативой автомобилю. Человек должен уметь выбрать удобный маршрут. Например, где-то преодолеть часть пути на машине, затем спуститься в подземку", - заметил Питер-Ральф Шефер.