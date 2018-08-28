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28.08.2018,  
09:53
Текст: Светлана Цыганкова

"Терминаторы" испытают новые снаряды с управляемым подрывом

На боевой машине поддержки танков "Терминатор" пройдут испытания управляемых снарядов. Подобную технологию можно будет использовать на любой бронетехнике с пушками калибра 30 миллиметров.

Фото: Виталий Аньков
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Государственные испытания новых управляемых ракет планируют на 2019 год. Об этом ТАСС сообщил Юрий Набоков, управляющий директор Научно-производственного объединения "Прибор". Предприятие входит в Госкорпорацию "Ростех". Юрий Набоков добавил, что "Прибор" находится в процессе подготовки госиспытаний. Но "Терминатор" уже опробовал снаряды с управляемым подрывом на предварительных стрельбах.

Суть новой технологии в том, что никаких изменений ни конструкцию орудия, ни на систему вооружения не вносят. На бронемашину монтируют специальный лазерный блок, который и программирует снаряд на взрыв в определенный момент времени уже после того, как тот вылетит из ствола. Как заявляет управляющий директор "Прибора", с помощью таких снарядов можно выстроить в том числе и "дорожку" взрывов над траншеей противника.

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