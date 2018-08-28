В Костроме двое пострадали в тройном ДТП на мосту

Два человека госпитализированы в результате тройного ДТП на мосту через реку Кострома в областном центре, где столкнулись легковое такси, автобус ПАЗ и "Газель", сообщили в региональном УГИБДД по Костромской области.

По данным полиции, ДТП на мосту, соединяющем Ипатьевскую слободу в центральной частью города в Костроме произошло в 9:25 28 августа.

- На мосту столкнулись три транспортных средства: Lada Kalina, "Газель" и автобус ПАЗ. В результате столкновения Lada опрокинулась. Госпитализированы два человека: водитель и пассажир легковушки, - сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, на переправе водитель автомобиля Lada решил обогнать ехавший перед ним пассажирский автобус, однако во время маневра зацепил его и от удара вылетел на полосу встречного движения, где врезался в "Газель", перевернулся на крышу и очень серьезно пострадал. Для ликвидации последствий ДТП пришлось привлекать сотрудников МЧС, пожарных и спасателей из Центра гражданской защиты.

Как пояснили в полиции, на кузов искореженной легковушки были нанесены "шашечки" такси. В ближайшее время специалистам предстоит уточнить, была ли машина зарегистрирована в таксопарке официально.