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28.08.2018 12:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме двое пострадали в тройном ДТП на мосту

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Два человека госпитализированы в результате тройного ДТП на мосту через реку Кострома в областном центре, где столкнулись легковое такси, автобус ПАЗ и "Газель", сообщили в региональном УГИБДД по Костромской области.

Фото: Пресс-служба ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"
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По данным полиции, ДТП на мосту, соединяющем Ипатьевскую слободу в центральной частью города в Костроме произошло в 9:25 28 августа.

- На мосту столкнулись три транспортных средства: Lada Kalina, "Газель" и автобус ПАЗ. В результате столкновения Lada опрокинулась. Госпитализированы два человека: водитель и пассажир легковушки, - сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, на переправе водитель автомобиля Lada решил обогнать ехавший перед ним пассажирский автобус, однако во время маневра зацепил его и от удара вылетел на полосу встречного движения, где врезался в "Газель", перевернулся на крышу и очень серьезно пострадал. Для ликвидации последствий ДТП пришлось привлекать сотрудников МЧС, пожарных и спасателей из Центра гражданской защиты.

Как пояснили в полиции, на кузов искореженной легковушки были нанесены "шашечки" такси. В ближайшее время специалистам предстоит уточнить, была ли машина зарегистрирована в таксопарке официально.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
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