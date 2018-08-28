В Москве в квартире нашли 20 змей

Из квартиры на юго-западе Москвы изъяты 20 змей, большинство из которых оказались ядовитыми.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС, на змей пожаловались жители Ленинского проспекта. Все пресмыкающиеся находились в квартире, но не ползали свободно, а содержались в контейнерах. Тем не менее, на место прибыл инспектор департамента природопользования и охраны окружающей среды и изъял змей. Они будут жить в специализированном Центре передержки.

По предварительным данным, 16 змей - ядовитые гадюки. В ближайшее время выяснятся все детали инцидента.