Новости

ФАС назвала маленькую женскую грудь физическим недостатком 11:20
В Испании около 50 беженцев высадились на туристическом пляже 11:19
К берегам Владивостока вынесло лодку с мертвым человеком 11:13
Дакота Джонсон и Арми Хаммер сыграют в "Тараканах" 11:11
МИД призвал Берлин и Вашингтон повлиять на террористов в Идлибе 11:10
Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС 11:03
Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍ 11:00
Белорусский гроссмейстер выиграл турнир в Петербурге 10:59
Оскар Айзек присоединится к киновселенной DC 10:53
Опрос: 87% туристов охладеют к Турции после отмены all inclusive 10:47
В Москве водители устроили массовую драку со стрельбой 10:31
В московском метро пассажир проломил голову пенсионеру 10:31
Экс-замглавы Новгородской области заподозрили в даче взятки 10:29
Путин проведет в Омске совещание по социально-экономическим вопросам 10:26
Напавший на воинский эшелон в Забайкалье был связан с криминалом 10:24
Герой Михаила Боярского воскреснет в новых "Гардемаринах" 10:22
Пожар в Волгоградской области унес жизни трех человек 10:21
Путин может посетить Париж в дни празднования окончания Первой мировой войны 10:20
Аудиогиды расскажут о жизни обитателей Московского зоопарка 10:10
АвтоВАЗ представил "внедорожную" Lada Granta 10:08
Орловская область и Беларусь на четверть увеличили товарооборот 10:03
УАЗ улучшил шумоизоляцию "Патриота" 10:00
Путин пообщался с жителями города Обь Новосибирской области 09:57
"Терминаторы" испытают новые снаряды с управляемым подрывом 09:53
На Урале полицейские семь раз выстрелили по колесам машины лихача 09:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
28.08.2018 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

К берегам Владивостока вынесло лодку с мертвым человеком

Текст: Анна Бондаренко

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту обнаружения лодки с умершим человеком в акватории Владивостока.

Как сообщает ведомство, лодку с погибшим азиатской внешности сегодня прибило к берегу острова Русский. Сейчас следователи осматривают место происшествия.

У берегов Японии нашли лодку с телами граждан КНДР

"По результатам проверки будет принято законное решение", - подчеркивает пресс-служба ДВСУТ СК РФ.

По информации из неофициальных источников, деревянное судно может быть северокорейской рыбацкой шхуной, которые на минувшей неделе прятались от шторма у берегов Приморья, соответственно, погибший человек может быть рыбаком из КНДР.

Напомним, что 26 августа спасатели обнаружили с вертолета обломки северокорейской рыболовной шхуны, потерпевшей бедствие в Японском море в 100 километрах от Владивостока. На судне находились шесть человек, двоих успел взять на борт проходивший мимо лайнер. Людей не нашли до сих пор.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве
Клепач назвал стоимость рубля в конце года
Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍
Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию