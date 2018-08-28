К берегам Владивостока вынесло лодку с мертвым человеком

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту обнаружения лодки с умершим человеком в акватории Владивостока.

Как сообщает ведомство, лодку с погибшим азиатской внешности сегодня прибило к берегу острова Русский. Сейчас следователи осматривают место происшествия.

"По результатам проверки будет принято законное решение", - подчеркивает пресс-служба ДВСУТ СК РФ.

По информации из неофициальных источников, деревянное судно может быть северокорейской рыбацкой шхуной, которые на минувшей неделе прятались от шторма у берегов Приморья, соответственно, погибший человек может быть рыбаком из КНДР.

Напомним, что 26 августа спасатели обнаружили с вертолета обломки северокорейской рыболовной шхуны, потерпевшей бедствие в Японском море в 100 километрах от Владивостока. На судне находились шесть человек, двоих успел взять на борт проходивший мимо лайнер. Людей не нашли до сих пор.