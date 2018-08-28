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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В якутской Арктике начали строительство военного городка

Текст: Владимир Таюрский

В арктическом поселке Тикси (Якутия) состоялась торжественная церемония установки первой сваи в фундамент одного из зданий современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщила пресс-служба Северного флота (СФ), возведение нового военного городка планируется осуществить в течение полугода. Он будет состоять из 11 объектов, в числе которых общежитие для военнослужащих, административный корпус, дизельная электростанция, хранилища воды и топлива, столовая, гараж и другие помещения. Поскольку на побережье Северного Ледовитого океана зимой дуют очень сильные пурги, все объекты будут связаны между собой крытыми переходами.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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"В настоящее время на островах Северного Ледовитого океана и материковом побережье в зоне ответственности СФ продолжает активно создаваться военная инфраструктура. Уникальные административно-жилищные комплексы замкнутого цикла построены на островах Котельный и Земля Александры. Они способны обеспечить автономное существование гарнизона в течение полутора лет, не оказывая при этом негативного влияния на местную экологию", - отмечается в сообщении.

В торжественном мероприятии, посвященном началу строительства, принял участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Николай Евменов также проинспектирует тактические учения арктической группировки СФ, которые пройдут во вторник в бухте Тикси. Запланирована высадка морского десанта на необорудованное побережье. Для этого двумя днями ранее в море Лаптевых пришел отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков".

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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