Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.08.2018,  
14:31
Текст: Антон Валагин

Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об успешном завершении государственных испытаний новейшего тягача для стратегических ракет на базе КаМАЗ.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
"Терминаторы" испытают новые снаряды с управляемым подрывом

Опытно-конструкторские работы по созданию отечественного носителя межконтинентальных баллистических ракет назвали "Платформа-О". Созданный в Набережных Челнах КамАЗ-7850 с колесной формулой 16х16 обладает уникальной маневренностью: все колеса поворотные, поэтому огромный тягач может не только разворачиваться практически на месте, но и двигаться боком. Его грузоподъемность 85 тонн, чего вполне достаточно для транспортировки МБР "Ярс" (стартовая масса порядка 50 тонн) и дополнительного оборудования: аппаратуры термостабилизации ядерной боеголовки, стартовых опор, энергоустановки и т.д.

Опытные образцы "Платформы-О" были впервые продемонстрированы в закрытой части форума "Армия-2018". Три года спустя КамАЗ-7850 показали публично и в динамике.

- Сейчас идет работа по привязке. Вы понимаете, что надо переложить ракеты с одной платформы на другую. Эта работа идет успешно. Мы показали "Платформу-О", потому что закончили госиспытания и, я думаю, на следующей неделе, будем подписывать контрактные документы, - цитирует министра обороны ТАСС.

До сих пор носителями российских баллистических ракет были многоколесные автомобили минского производства.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
испытания
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
В Крыму противолодочные корабли начали поиски "Черной дыры" 15:39
Раскрыты характеристики украинской противокорабельной ракеты 11:51
Конструкторы протестировали активный экзоскелет для российской армии 27.08.2018
автомобили
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Минобороны продлит срок службы ракет зенитного комплекса "Стрела-10" 12:37
Наследник легендарного ГАЗ-66 заинтересовал ряд стран Азии и Африки 26.08.2018
Новый российский ракетный тягач поразил своей маневренностью 24.08.2018