Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об успешном завершении государственных испытаний новейшего тягача для стратегических ракет на базе КаМАЗ.

Опытно-конструкторские работы по созданию отечественного носителя межконтинентальных баллистических ракет назвали "Платформа-О". Созданный в Набережных Челнах КамАЗ-7850 с колесной формулой 16х16 обладает уникальной маневренностью: все колеса поворотные, поэтому огромный тягач может не только разворачиваться практически на месте, но и двигаться боком. Его грузоподъемность 85 тонн, чего вполне достаточно для транспортировки МБР "Ярс" (стартовая масса порядка 50 тонн) и дополнительного оборудования: аппаратуры термостабилизации ядерной боеголовки, стартовых опор, энергоустановки и т.д.

Опытные образцы "Платформы-О" были впервые продемонстрированы в закрытой части форума "Армия-2018". Три года спустя КамАЗ-7850 показали публично и в динамике.

- Сейчас идет работа по привязке. Вы понимаете, что надо переложить ракеты с одной платформы на другую. Эта работа идет успешно. Мы показали "Платформу-О", потому что закончили госиспытания и, я думаю, на следующей неделе, будем подписывать контрактные документы, - цитирует министра обороны ТАСС.

До сих пор носителями российских баллистических ракет были многоколесные автомобили минского производства.