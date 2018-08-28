В Башкирии отец чуть не задушил сына за отказ идти за сигаретами

Пьяный житель Башкирии чуть не задушил собственного сына за отказ идти за сигаретами. 11-летнего мальчика привезли в Гафурийскую районную больницу со следами удушья, после чего о происшествии стало известно правоохранительным органом.

- Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда набросился на сына, отказавшегося идти за сигаретами. Старшая сестра мальчика, увидев это, позвала мать. Женщина кое-как смогла вырвать ребенка из рук дебошира, - рассказали в следственном комитете РБ.

Сейчас на отца школьника возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". По ходатайству следователя мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.