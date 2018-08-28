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28.08.2018 16:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В День знаний в Мордовии откроются две новые школы

Первого сентября в Мордовии распахнут двери две новые школы – в Саранске и Рузаевке. Суммарно они смогут принять 1350 детей.
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

Об этом заявила на брифинге, посвященном началу нового учебного года, заместитель председателя правительства республики Галина Лотванова. Строительство рузаевской школы №12 на 800 мест велось за счет федерального бюджета. А саранская школа №10 на 550 мест, что на улице Солнечной, возводилась на средства региональной казны.

- Учреждения оснащены самым современным оборудованием, в них имеются цифровые лаборатории, - отметила Лотванова.

Фото: Николай Гагарин/РГ
В Мордовии за 10 лет родилось 90 000 детей

По словам вице-премьера, сейчас в республике идет строительство еще двух школ - в зубово-полянском поселке Умет (она откроется в следующем учебном году) и в Краснослободском районе. Новые детские садики возводятся в селе Левжа Рузаевского района, в селе Барашево Теньгушевского района, а также на улице Бибиной в Саранске.

Всего же в республике на первое сентября будут действовать 588 образовательных учреждений, из них 208 детсадов, 291 школа, одиннадцать интернатов, 28 объектов профессионального обучения и 50 организаций дополнительного образования детей.

В них будет обучаться и воспитываться 117036 детей. За парты в этом году сядут 7549 первоклашек.

Справка "РГ"

В новом учебном году в сельской глубинке Мордовии 246 автобусов будут перевозить школьников по 258 маршрутам. В 2018-м в регион поступит еще 25 единиц транспорта в рамках федеральной программы "Школьный автобус".

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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