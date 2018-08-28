В Оренбуржье акция "Ночь кино" собрала более 6,5 тысячи человек

Более 6500 человек стали участниками федеральной акции "Ночь кино" в Оренбуржье.

Мероприятие состоялось в рамках XI Международного кинофестиваля "Восток&Запад.Классика и Авангард". Самый массовый в регионе ночной уличный киносеанс был организован в областном центре на площади перед домом советов: здесь собралось свыше 4500 зрителей. Старт акции дал известный актер театра и кино Марат Башаров.

- Замечательный фестиваль проходит здесь, на оренбургской земле. Для оренбуржцев он стал праздником большого кино, - отметил артист.

На экране, размещенном прямо на стене здания, оренбуржцы и гости города увидели фильм "Последний богатырь" режиссера Дмитрия Дьяченко. Лента в популярном жанре фэнтези предназначена для семейного просмотра: за приключениями героев картины увлеченно следили как взрослые, так и дети.

Справка "РГ"

В этом году всероссийская акция "Ночь кино" прошла в 12 муниципалитетах Оренбуржья. Среди них Медногорск, Бугуруслан, Абдулино, Орск, Соль-Илецк и другие.