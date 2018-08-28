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28.08.2018 16:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с грузовиками

Текст: Сергей Кирсанов

Четыре человека стали жертвами ДТП на трассе М-7 в Зеленодольском районе Татарстана. Lada Largus с госномерами Чувашии оказалась зажата между двумя фурами.

В Костроме два человека пострадали в тройном ДТП на мосту

По предварительным данным, легковушка следовала за грузовиком, который начал сбрасывать скорость. Двигавшийся сзади Lada Largus не успел затормозить и буквально смял ее.

В результате двое мужчин и две женщины скончались на месте происшествия. Еще одну пассажирку легкового автомобиля доставили в больницу Казани.

По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, извлечь пострадавших и погибших из искореженного авто удалось только с помощью специального инструмента. На месте аварии продолжают работать расчеты спасателей.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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