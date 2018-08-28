"Ростелеком" в Новосибирске представил космические сервисы

"Ростелеком" как инфраструктурный партнер в программе "Цифровая экономика" разрабатывает цифровые инструменты, которые делают жизнь вокруг технологичнее и, как следствие, эффективнее и комфортнее. На выставке "Технопром-2018" компания представила ряд решений на базе собственной геоинформационной платформы РусГИС и спутниковых технологий: "Умный бакен", "Умный знак" и "Умные парковки".
"Умный бакен" повышает безопасность судового хода, а также экономит средства за счет уменьшения расхода топлива для рейдов бригад, обслуживающих навигационное оборудование. Сервис представляет собой специальный прибор (буй) с набором датчиков (сигнализации, изменения угла наклона) и геоинформационных сервисов, позволяющих устанавливать координаты бакенов, получать детальную информацию о происшествиях (удар, снос) и составлять мониторинг состояния проблескового фонаря. В комплект входят аккумулятор и устройства для передачи данных через GSM или спутниковые каналы связи российских операторов. Обработанная информация отображается в пользовательских приложениях и доступна судоводителям.
Еще одно решение "Ростелекома" - "Умный знак" - может стать действенным инструментом для борьбы с городскими пробками и сокращения ДТП. Городские службы с помощью цифрового сервиса будут управлять дорожной инфраструктурой из единого центра в реальном времени. Знаки способны стать разрешающими, предупреждающими или запрещающими. Любой из них может быть использован как информационное табло или светофор.
В специальном приложении водители на карте в реальном времени увидят расположение знаков, светофоров, переходов, на каких дорогах идут ремонтные работы, где образовались пробки. Решение на базе платформы РусГИС использует данные таких сервисов, как Яндекс.пробки, комплексов видеонаблюдения, фотовидеофиксации и других датчиков.
"Умная парковка" поможет эффективно использовать платные парковочные места, снизить количество "холостого" простоя. А значит, увеличит поступления в городской бюджет.
"Умные парковки" удобны и для водителей. Система покажет свободное место поблизости, но вне зоны прямой видимости, подскажет, куда повернуть. Возможность забронировать парковку в нужном месте заранее сэкономит человеку время, бензин и нервы.
"Представленные на "Технопроме" сервисы - это результат нашего сотрудничества с "Ростелекомом". Спутниковые каналы связи особенно востребованы в Сибири с ее низкой плотностью населения и территориями, где отсутствуют наземные каналы связи. Поэтому для нас Сибирь - это стратегический регион. На тех территориях, где нет сотовой связи, информацию можно будет передавать через наши стабильные защищенные каналы, - рассказывает генеральный директор АО "Спутниковые системы "Гонец" Дмитрий Баканов. - Сегодня "Умный бакен" в тестовом режиме используется на Енисее. "Умный знак" вполне может быть использован как в городах, так и на дорогах в труднодоступной местности".
"Ростелеком" развивает сотрудничество с высокотехнологичными корпорациями и компаниями, чтобы создавать инновационные продукты, имеющие прикладное, практическое значение. Информатизация речного транспорта поможет возрождению отрасли. Цифровые решения для городской инфраструктуры ("Умный знак, "Умные парковки", "Безопасные дороги" и так далее) сделают жизнь в городе комфортнее. С "Роскосмосом" мы создаем новые продукты, которые в том числе направлены на построение цифровой экономики в России", - отметил вице-президент-директор МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.
Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"